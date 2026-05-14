Москвичей предупредили об опасных явлениях

МЧС: 15 мая в Москве ожидаются ливень и гроза с градом

В пятницу, 15 мая, в Москве ожидаются ливень, усиление ветра и гроза с градом. Об опасных явлениях предупредили жителей столицы в управлении МЧС по региону, пишет РИА Новости.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! С трех часов ночи с сохранением до конца суток 15 мая в Москве местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом», — сообщили в ведомстве. В МЧС отметили, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Жителям и гостям столицы посоветовали парковать автомобили в безопасных местах, не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, быть внимательными на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в МЧС сделали москвичам экстренное предупреждение о шторме, который обрушится на столицу вечером в четверг, 14 мая. В связи с этим москвичей и гостей столицы призвали быть предельно осторожными — не прятаться от стихии под деревьями и не парковать рядом с ними машины.