Москвичам сделали экстренное предупреждение

14:25, 14 мая 2026Экономика

МЧС: Вечером 14 мая на Москву обрушится шторм
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вечером в четверг, 14 мая, на Москву обрушатся штормовой ветер и гроза с дождем. Экстренное предупреждение жителям столицы сделали в управлении МЧС по региону.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 14 мая в столице местами ожидается гроза с дождем», — сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что во время грозы порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. В связи с этим москвичей и гостей столицы призвали быть предельно осторожными — не прятаться от стихии под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о возможном пеплопаде от извержения вулкана Безымянный. Утром 14 мая исполин выбросил столб пепла на высоту до четырех километров над уровнем моря. Шлейф распространился к юго-западу от вулкана, на его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа.

