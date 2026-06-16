Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

Bloomberg: Импорт зерна в страны Персидского залива может резко вырасти

Если временное соглашение между США и Ираном приведет к полному открытию Ормузского пролива, то это вызовет резкий рост импорта зерна в страны Персидского залива. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно напомнило, что Ормузский пролив, являющийся важнейшим каналом для мировой торговли сырьевыми товарами, фактически закрыт с момента первых ударов по Ирану в конце февраля. Это серьезно изменило региональные потоки зерна. Импортерам пришлось использовать порты за пределами пролива, которые зачастую не оборудованы для обработки зерновых грузов.

Между тем страны Персидского залива входят в число наиболее зависимых от импорта продовольственных рынков мира. Почти 90 процентов потребляемых там продуктов питания доставляется из-за рубежа. Например, Иран является одним из крупнейших импортеров бразильской кукурузы.

Однако пока общий объем импорта зерна в регион остался значительно ниже исторического уровня. В мае этот показатель упал до 942 000 тонн. Это более чем на 50 процентов меньше, чем годом ранее.

В начале мая сообщалось, что война США и Израиля, развязанная против Ирана, привела к тому, что мировые цены на продукты питания выросли до самого высокого уровня более чем за три года. Причиной стал разрыв цепочек поставок энергоносителей, удобрений и прочего.