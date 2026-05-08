12:57, 8 мая 2026

Иранский кризис разогнал цены на еду до трехлетнего максимума

Bloomberg: Из-за войны с Ираном сильнее всего подорожали масло, мясо и зерновые
Кирилл Луцюк

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Война США и Израиля, развязанная против Ирана, привела к тому, что мировые цены на продукты питания выросли до самого высокого уровня более чем за три года. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Причиной такого развития событий стал разрыв цепочек поставок энергоносителей, удобрений и прочего. В итоге индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос на 1,6 процента по сравнению с мартом. В годовом выражении рост оценили в 2,5 процента. Сильнее всего подорожали растительные масла, мясо и зерновые.

При этом скачок нефтяных котировок стимулировал спрос на биотопливо. Индекс растительных масел вырос на 5,9 процента с марта и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года. Индекс цен на мясо прибавил 1,2 процента, дойдя до рекордного уровня.

Отмечается, что производители по всему миру уже предупреждают о сокращении посевных площадей и урожайности, виня в этом цены на дизельное топливо и удобрения.

По прогнозам издания Independent, ближневосточный кризис обернется для жителей Великобритании резким ростом цен на продукты питания. Также есть версия, что к ноябрю 2026 года те подорожают на 50 процентов по сравнению с 2021 годом.

