14:53, 7 мая 2026

Резкое подорожание еды предсказали одной из стран Европы

Кирилл Луцюк

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Ближневосточный кризис обернется для жителей Великобритании резким ростом цен на продукты питания. Об этом сообщило Independent со ссылкой на местных фермеров, которые столкнулись с повышением стоимости удобрений.

Последнее стало результатом блокады Ормузского пролива.

Кроме того, в Соединенном Королевстве подорожало топливо. Британский консорциум розничной торговли предупредил, что супермаркеты уже несут огромные дополнительные траты из-за конфликта на Ближнем Востоке, и пообещал, что это неизбежно отразится на потребителях. Тем временем расходы британских фермеров выросли на 70 процентов, если сравнивать с тем, что было до нападения США на Иран.

Федерация производителей продуктов питания и напитков предсказала, что продовольственная инфляция в этом году может достичь десяти процентов. В свою очередь Банк Англии прогнозирует семь процентов.

Представители розничной торговли фиксируют резкое снижение посещаемости магазинов, поскольку покупатели сокращают расходы на все товары, кроме самых необходимых.

В начале этой недели издание The Guardian опубликовало прогноз, согласно которому к ноябрю 2026 года цены на продукты питания в Великобритании вырастут на 50 процентов по сравнению с 2021 годом. Виновниками назвали климатические и энергетические потрясения.

