Еда резко подорожает в одной из европейских стран

The Guardian: Продукты питания в Британии подорожают на 50 процентов

К ноябрю 2026 года цены на продукты питания в Великобритании вырастут на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Об этом сообщило издание The Guardian.

Оно сослалось на исследование, проведенное аналитическим центром Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), которое показало, что климатические и энергетические потрясения уже привели почти к четырехкратному увеличению темпов роста цен на продукты питания.

По словам исполнительного директора благотворительной организации Food Foundation Анны Тейлор, такой высокий и быстрый рост цен на продукты питания приводит к тому, что семьям с самыми низкими доходами не остается ничего, кроме как сокращать количество еды на тарелке. В результате люди пропускают приемы пищи, дети голодают, а количество заболеваний, связанных с питанием, растет, что приводит к потере работы родителями и создает дополнительную нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Аналитики заявили, что война на Ближнем Востоке, вероятно, приведет к росту инфляции, которая ранее резко возросла из-за пандемии COVID-19 и конфликта на востоке Европы. Банк Англии спрогнозировал, что к концу года продовольственная инфляция вырастет до 7 процентов из-за повышения цен на удобрения, энергоносители и транспорт.

По данным ECIU, за последние пять лет макароны, замороженные овощи, шоколад и яйца подорожали как минимум на 50 процентов. Цена говядины выросла на 64 процента, а на оливковое масло — более чем вдвое.

В конце апреля британский регулятор предупредил, что Соединенному Королевству грозит неизбежный скачок инфляции из-за ближневосточного конфликта.