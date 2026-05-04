Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:40, 4 мая 2026Экономика

Еда резко подорожает в одной из европейских стран

The Guardian: Продукты питания в Британии подорожают на 50 процентов
Кирилл Луцюк
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Yau Ming Low / Shutterstock / Fotodom

К ноябрю 2026 года цены на продукты питания в Великобритании вырастут на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Об этом сообщило издание The Guardian.

Оно сослалось на исследование, проведенное аналитическим центром Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), которое показало, что климатические и энергетические потрясения уже привели почти к четырехкратному увеличению темпов роста цен на продукты питания.

По словам исполнительного директора благотворительной организации Food Foundation Анны Тейлор, такой высокий и быстрый рост цен на продукты питания приводит к тому, что семьям с самыми низкими доходами не остается ничего, кроме как сокращать количество еды на тарелке. В результате люди пропускают приемы пищи, дети голодают, а количество заболеваний, связанных с питанием, растет, что приводит к потере работы родителями и создает дополнительную нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Материалы по теме:
Потребительская корзина: что это такое и почему отказались от ее расчета в России
Потребительская корзина:что это такое и почему отказались от ее расчета в России
4 апреля 2025
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет.Станет ли мясо роскошью для россиян?
17 октября 2025

Аналитики заявили, что война на Ближнем Востоке, вероятно, приведет к росту инфляции, которая ранее резко возросла из-за пандемии COVID-19 и конфликта на востоке Европы. Банк Англии спрогнозировал, что к концу года продовольственная инфляция вырастет до 7 процентов из-за повышения цен на удобрения, энергоносители и транспорт.

По данным ECIU, за последние пять лет макароны, замороженные овощи, шоколад и яйца подорожали как минимум на 50 процентов. Цена говядины выросла на 64 процента, а на оливковое масло — более чем вдвое.

В конце апреля британский регулятор предупредил, что Соединенному Королевству грозит неизбежный скачок инфляции из-за ближневосточного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Минобороны выпустило заявление о праздновании Дня Победы

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Apple «похоронила» свой самый дешевый компьютер

    Уек заблокировал трассу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok