Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

Банк Англии: Британии не избежать скачка инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

Банк Англии сохранил ставки на уровне 3,75 процента, однако предупредил, что Соединенному Королевству грозит неизбежный скачок инфляции из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщило The Guardian.

Как уточнил британский регулятор, еще три месяца назад ожидалось, что к середине года инфляция снизится до двух процентов. Однако в марте ее показатель вырос до 3,3 процента. В феврале речь шла о трех процентах. Одним из ключевых двигателей инфляции становится ситуация с топливом.

Кроме того, в стране сохраняется низкий спрос на рабочую силу, а безработица растет с 2024 года, что ставит трудящихся в невыгодное положение, когда они ведут переговоры о повышении заработной платы.

По прогнозам Банка Англии, в худшем случае цены на нефть достигнут пика в 130 долларов за баррель и останутся на этом уровне в течение длительного периода. При таком сценарии инфляция вырастет до 6,2 процента в первые три месяца 2027 года.

В начале апреля глава британского регулятора Эндрю Бэйли заявил, что мировая экономика рискует получить двойной удар. Речь идет о таком развитии событий, когда нестабильность рынков усугубит растущий кризис частного кредитования.