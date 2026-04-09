Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 9 апреля 2026Экономика

Мировой экономике предсказали двойной удар

Кирилл Луцюк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Мировой экономике грозит опасность получить двойной удар. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бэйли. Его процитировало издание Euractiv.

По его словам, речь идет о ситуации, когда нестабильность рынков усугубит растущий кризис частного кредитования. По его словам, эти опасности не стоит рассматривать по отдельности.

Euractiv подчеркнуло, что эти заявления прозвучали на фоне бурных потрясений на мировых рынках, поскольку непоследовательная тарифная политика президента США Дональда Трампа, его нападки на независимость Федеральной резервной системы США и война с Ираном пугают инвесторов и вызывают огромные колебания на рынках облигаций и акций.

По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, долгосрочные перспективы экономики Европейского союза, как и раньше, омрачает глубокая неопределенность. Несмотря на временное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, Европейскому союзу грозит падение темпов роста экономики и повышение инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok