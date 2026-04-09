Мировой экономике предсказали двойной удар

ЦБ Англии: Мировой экономике грозит двойной удар из-за нестабильности рынков

Мировой экономике грозит опасность получить двойной удар. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бэйли. Его процитировало издание Euractiv.

По его словам, речь идет о ситуации, когда нестабильность рынков усугубит растущий кризис частного кредитования. По его словам, эти опасности не стоит рассматривать по отдельности.

Euractiv подчеркнуло, что эти заявления прозвучали на фоне бурных потрясений на мировых рынках, поскольку непоследовательная тарифная политика президента США Дональда Трампа, его нападки на независимость Федеральной резервной системы США и война с Ираном пугают инвесторов и вызывают огромные колебания на рынках облигаций и акций.

По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, долгосрочные перспективы экономики Европейского союза, как и раньше, омрачает глубокая неопределенность. Несмотря на временное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, Европейскому союзу грозит падение темпов роста экономики и повышение инфляции.