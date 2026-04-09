15:20, 9 апреля 2026

Власти Евросоюза заявили о мрачном и шокирующем будущем блока

Bloomberg: Экономике Евросоюза грозит риск стагфляционного шока
Кирилл Луцюк

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Долгосрочные перспективы экономики Европейского союза по-прежнему омрачены глубокой неопределенностью. На это пожаловался еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, несмотря на временное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, Европейскому союзу грозит падение темпов роста экономики и повышение инфляции.

Домбровскис полагает, что если американо-иранский конфликт окажется недолгим, то это сократит объем производства в ЕС на 0,4 процентных пункта. В случае же если война затянется, речь пойдет о падении на 0,6 процентных пункта в 2026 и 2027 годах. Он также пояснил, что быстрое прекращение вооруженного противостояния приведет к росту инфляции на один процентный пункт в 2026 году. Более жесткий сценарий предусматривает полтора процентных пункта в ближайшие два года.

В конце марта ведущие европейские страны начали ощущать на себе негативные последствия кризиса на Ближнем Востоке. Масштабные перебои с поставками энергоресурсов из охваченного войной региона привели к стремительному росту цен на нефть и сжиженный природный газ.

