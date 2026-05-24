На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На Украине показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом, об этом сообщает «Страна.ua».

В сети публикуют видео, как утверждается, прилета «Орешника» в Белой Церкви. Официально удар «Орешником» пока не подтверждали

На кадрах, которые распространяются в местных пабликах как свидетельство попадания «Орешника», видна разделяющаяся на последнем этапе боеголовка.

Ранее Воздушные силы Украины предупредили о возможном запуске ракеты «Орешник». «Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)», — говорилось в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией комбинированного удара в том числе по Киеву. Глава государства не исключил применения «Орешника». Посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».

Военблогер Борис Рожин отметил, что на кадрах из Киевской области хорошо видна разделяющаяся боеголовка, что может свидетельствовать о том, что это действительно «Орешник».

Наблюдаются споры — это «Орешник» или какой-то другой комплекс. Утром МО РФ разъяснит

Он также сообщил, что в Киеве произошло порядка 8-10 прилетов, в том числе прилеты не сработавших ракет ЗРК Patriot. Удары наносились ракетами «Искандер».

На Киев произошла массированная атака — за 10 минут по военным объектам в столице ударили около 15 баллистических ракет, отмечает Mash.

Как пишут украинские СМИ, всего прозвучало около 20 взрывов в разных районах столицы.

По информации российских военкоров, самолеты МиГ-31 выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В воздух также поднялись ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 и направились к рубежам пуска.

Кроме того, на украинскую столицу идет атака беспилотников. По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 40 дронов.

Ранее Рожин писал, что практика показывает, что, как правило, крупные удары возмездия «следуют через 2-4 дня после очередного теракта украинских нацистов». Таким образом он прокомментировал заявление Зеленского о подготовке комбинированного удара.

Как указал военный эксперт Юрий Кнутов, в ответ на атаку на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске Россия может ответить «Цирконом», «Кинжалом» и «Искандерами».

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

