Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 16 июня 2026Экономика

Вероятность экономических реформ на Кубе оценили

Bloomberg: Власти Кубы стали изучать опыт Китая и Вьетнама, чтобы избежать краха
Кирилл Луцюк

Фото: Norlys Perez / Reuters

Власти Кубы изучают разные варианты экономических реформ, которые должны спасти экономику острова от краха в условиях давления со стороны США. Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о разных способах привлечения иностранных инвестиций и сокращения государственного аппарата. Как заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, 17 июня Центральный комитет Коммунистической партии «оценит предложения по преобразованиям». До этого он рассказал, что Гавана изучает опыт Китая и Вьетнама, которые стали капиталистическими государствами, сохранив однопартийную систему.

Среди предложений, которые изучат власти острова, — планы по предоставлению муниципалитетам и государственным учреждениям большей автономии, в том числе в вопросах взаимодействия с иностранными инвесторами, а также импорта и экспорта товаров. Кроме того, правительство хочет открыть больше сфер экономики для частного сектора.

В середине мая стало известно о полном исчерпании всех топливных запасов на Кубе. Об этом заявил глава министерства энергетики этого государства Висенте де ла О Леви. Кризисная ситуация возникла на фоне отсутствия поставок топлива из-за рубежа с декабря прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров

    Россиянам назвали вызывающие морщины привычки

    Россиянам напомнили главные правила вождения в дождь

    Фильм с обвиненным в каннибализме актером запретили в Германии

    Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

    Мужчина похитил отвергшую его женщину

    Европу призвали готовиться к новому скачку инфляции

    Один из самых дорогих российских футболистов женился

    Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok