Вероятность экономических реформ на Кубе оценили

Bloomberg: Власти Кубы стали изучать опыт Китая и Вьетнама, чтобы избежать краха

Власти Кубы изучают разные варианты экономических реформ, которые должны спасти экономику острова от краха в условиях давления со стороны США. Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о разных способах привлечения иностранных инвестиций и сокращения государственного аппарата. Как заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, 17 июня Центральный комитет Коммунистической партии «оценит предложения по преобразованиям». До этого он рассказал, что Гавана изучает опыт Китая и Вьетнама, которые стали капиталистическими государствами, сохранив однопартийную систему.

Среди предложений, которые изучат власти острова, — планы по предоставлению муниципалитетам и государственным учреждениям большей автономии, в том числе в вопросах взаимодействия с иностранными инвесторами, а также импорта и экспорта товаров. Кроме того, правительство хочет открыть больше сфер экономики для частного сектора.

В середине мая стало известно о полном исчерпании всех топливных запасов на Кубе. Об этом заявил глава министерства энергетики этого государства Висенте де ла О Леви. Кризисная ситуация возникла на фоне отсутствия поставок топлива из-за рубежа с декабря прошлого года.