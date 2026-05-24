В России назвали цель атаки на Киев

Карасин: Цель атаки на Киев — вразумление Украины прекратить обстреливать мирных

Цель атаки Вооруженных сил России (ВС РФ) на Киев — вразумление Украины прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это превентивные удары для того, чтобы вразумить неонацистский режим прекратить обстреливать жилые комплексы на территории Российской Федерации. Например, общежитие колледжа, где буквально два дня назад произошла [атака] с колоссальными потерями», — заявил Карасин.

Это жесткая и мощная профилактика. Но в Киеве должны понять, что Россию никакими тысячами беспилотников, никакими подлыми ударами по гражданским объектам нашей территории не запугать. Мы будем бороться за то, чтобы искоренить ненависть к своей стране Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор призвал дождаться официальных заявлений от российской стороны об атаке, а также количестве оружия и его видах.

«Я допускаю, что все, что вы перечислили (ракеты, дроны и «Орешник» — прим. «Ленты.ру») действительно было направлено против киевского режима, против объектов военно-технической структуры Украины для того, чтобы вернуть киевский режим к здравому смыслу. Иначе недоговороспособность Киева приводит к страшным результатам уже на протяжении пятого года. Надо Киеву задуматься, как они хотят жить, как они хотят сосуществовать с нами, и взяться за ум», — заключил он.

Ранее на Украине сообщили, что российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая ВС РФ атаковали украинскую столицу с использованием около 50 ракет и до 700 беспилотников разного типа.

Также на Украине показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

