Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 24 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель атаки на Киев

Карасин: Цель атаки на Киев — вразумление Украины прекратить обстреливать мирных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Цель атаки Вооруженных сил России (ВС РФ) на Киев — вразумление Украины прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это превентивные удары для того, чтобы вразумить неонацистский режим прекратить обстреливать жилые комплексы на территории Российской Федерации. Например, общежитие колледжа, где буквально два дня назад произошла [атака] с колоссальными потерями», — заявил Карасин.

Это жесткая и мощная профилактика. Но в Киеве должны понять, что Россию никакими тысячами беспилотников, никакими подлыми ударами по гражданским объектам нашей территории не запугать. Мы будем бороться за то, чтобы искоренить ненависть к своей стране

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор призвал дождаться официальных заявлений от российской стороны об атаке, а также количестве оружия и его видах.

«Я допускаю, что все, что вы перечислили (ракеты, дроны и «Орешник» — прим. «Ленты.ру») действительно было направлено против киевского режима, против объектов военно-технической структуры Украины для того, чтобы вернуть киевский режим к здравому смыслу. Иначе недоговороспособность Киева приводит к страшным результатам уже на протяжении пятого года. Надо Киеву задуматься, как они хотят жить, как они хотят сосуществовать с нами, и взяться за ум», — заключил он.

Материалы по теме:
ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?
ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?
23 мая 2026
Зеленский заявил о подготовке комбинированной атаки в том числе на Киев. В России назвали это возмездием за удар по Старобельску
Зеленский заявил о подготовке комбинированной атаки в том числе на Киев. В России назвали это возмездием за удар по Старобельску
23 мая 2026

Ранее на Украине сообщили, что российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 24 мая ВС РФ атаковали украинскую столицу с использованием около 50 ракет и до 700 беспилотников разного типа.

Также на Украине показали кадры предполагаемого попадания ракеты «Орешник» под Киевом. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал основную мишень ночного массированного удара по Украине

    Иран перенесет базу сборной из США в Мексику на чемпионате мира-2026

    Журналисты из 19 стран направились на место трагедии в Старобельске

    Более половины продаж машин пришлось на 15 регионов России

    Установлены личности жертв удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Россиянам назвали способы получения визы США

    Вучич обратился к протестующим в Сербии

    Психолог предостерегла родителей от платы детям за хорошие оценки

    В России назвали цель атаки на Киев

    Стало известно о некорректной работе украинской ПВО во время ночного налета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok