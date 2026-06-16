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18:25, 16 июня 2026Ценности

Россиянкам раскрыли влияние грудных имплантов на беременность

Хирург Фролова: Правильно установленные грудные импланты безопасны в беременность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ITisha / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова раскрыла россиянкам влияние грудных имплантов на беременность. Ее комментарий приводят «Известия».

По словам врача, правильно установленные импланты безопасны для женщины в период беременности и кормления грудью. Она объяснила, что современные материалы, из которых они изготавливаются, не влияют на состав грудного молока.

При этом Фролова уточнила, что при установке имплантов необходимо сохранить млечные протоки. Так, она заявила, что самым лучшим местом для их размещения является зона под грудной мышцей. Такое расположение минимизирует воздействие на ткани молочной железы и ее протоковую систему, пояснила медик.

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В то же время специалист упомянула возможные осложнения в период беременности и лактации. Среди них она выделила снижение выработки молока, болезненность груди, лактостаз и мастит. Кроме того, Фролова напомнила о гормональных изменениях, которые могут повлиять на положение имплантов и внешний вид молочных желез.

В заключение собеседница издания порекомендовала читательницам, планирующим беременность после пластики, заранее обсудить все детали с врачом, а тем, кто пребывает в положении, — регулярно наблюдаться у специалиста. При этом после беременности Фролова посоветовала использовать поддерживающее белье и контролировать вес.

В апреле сообщалось, что россиянка сделала пластику и осталась с кривой грудью по вине хирурга.

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