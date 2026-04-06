Россиянка сделала пластику и осталась с кривой грудью по вине хирурга

19:56, 6 апреля 2026

Фитнес-тренер Наталья Кротова сделала пластику и осталась с кривой грудью
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фитнес-тренер Наталья Кротова сделала пластику и осталась с кривой грудью по вине доктора, имя которого она не раскрыла. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 215 тысяч подписчиков.

Юзерша с никнеймом nata_lienet пожаловалась, что во время хирургического вмешательства врач самостоятельно принял решение и поставил импланты большего размера, чем было запланировано. «"В общем, 330 мл примерили, маловато показалось, 395 поставили". Они реально сначала всунули один имплант, решили, что это мало, достали его и поставили другой. Это со слов дока было», — заявила Кротова.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Помимо этого, блогерша поделилась, что спустя месяц после операции одна грудь стала асимметричной и приподнялась вверх. Вместе с тем на теле женщина обнаружила большие шрамы. «Они были огромные, уродливые, под ореолой. Не по ореоле, а под!!! Где-то на сантиметр ниже», — посетовала она.

По ее словам, врач объяснил, что для ее ореолы импланты были слишком большими, вследствие чего разрез пришлось делать ниже. В результате фитнес-тренер решилась на повторную операцию у того же хирурга, однако вновь разочаровалась.

«Да, грудь заземлили, но она вся кривая и косая, без слез на меня не взглянешь. А ведь был такой шикарный исходник, там дел было на раз-два сделать мне аккуратную грудь, но я теперь хожу с кривыми дойками. Они твердые, вперед выпирают, как ненормальные, выглядят неестественно, и эти шрамы. Да убережет вас Бог и здравый смысл от невзгод и ненужных забот», — заключила россиянка.

В марте в Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь. Во время раздела имущества украинец заявил, что пластика груди бывшей возлюбленной была оплачена из семейного бюджета, поэтому он пожелал возмещения половины стоимости.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    В Иране ответили на угрозу Трампа «обрушить ад» на страну

    Раскрыт приказ Зеленскому по переговорам с Путиным

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Все новости
