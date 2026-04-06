Россиянка сделала пластику и осталась с кривой грудью по вине хирурга

Фитнес-тренер Наталья Кротова сделала пластику и осталась с кривой грудью по вине доктора, имя которого она не раскрыла. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 215 тысяч подписчиков.

Юзерша с никнеймом nata_lienet пожаловалась, что во время хирургического вмешательства врач самостоятельно принял решение и поставил импланты большего размера, чем было запланировано. «"В общем, 330 мл примерили, маловато показалось, 395 поставили". Они реально сначала всунули один имплант, решили, что это мало, достали его и поставили другой. Это со слов дока было», — заявила Кротова.

Помимо этого, блогерша поделилась, что спустя месяц после операции одна грудь стала асимметричной и приподнялась вверх. Вместе с тем на теле женщина обнаружила большие шрамы. «Они были огромные, уродливые, под ореолой. Не по ореоле, а под!!! Где-то на сантиметр ниже», — посетовала она.

По ее словам, врач объяснил, что для ее ореолы импланты были слишком большими, вследствие чего разрез пришлось делать ниже. В результате фитнес-тренер решилась на повторную операцию у того же хирурга, однако вновь разочаровалась.

«Да, грудь заземлили, но она вся кривая и косая, без слез на меня не взглянешь. А ведь был такой шикарный исходник, там дел было на раз-два сделать мне аккуратную грудь, но я теперь хожу с кривыми дойками. Они твердые, вперед выпирают, как ненормальные, выглядят неестественно, и эти шрамы. Да убережет вас Бог и здравый смысл от невзгод и ненужных забот», — заключила россиянка.

В марте в Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь. Во время раздела имущества украинец заявил, что пластика груди бывшей возлюбленной была оплачена из семейного бюджета, поэтому он пожелал возмещения половины стоимости.