В Киеве мужчина отсудил у жены одну силиконовую грудь

В Киеве суд возместил мужчине при разводе 280 тысяч рублей за пластику жены

В Киеве мужчина отсудил у жены при разводе одну силиконовую грудь. Об этом пишет Telegram-канал Headlines.

По данным издания, во время раздела имущества украинец заявил, что пластика груди бывшей возлюбленной была оплачена из семейного бюджета. В связи с этим он претендовал на половину стоимости операции.

В результате суд постановил возместить мужчине 3 тысячи евро (280 тысяч рублей).

