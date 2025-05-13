Ким Кардашьян пришла в суд по делу о хищении украшений в бриллиантах на миллион долларов

Кардашьян в бриллиантах на 1 млн долларов пришла в суд по делу о ее ограблении

Американская телезвезда Ким Кардашьян явилась в суд по делу о хищении ее драгоценностей в украшении на миллион долларов. Об этом сообщает Page Six.

В Париже начался суд по делу об ограблении знаменитости, которое произошло 3 октября 2016 года. Тогда предпринимательница лишилась кольца с бриллиантом и других драгоценностей на сумму около 10 миллионов евро. Обратно бизнесвумен получила только крест, который прохожий случайно нашел на тротуаре на следующее утро после ограбления.

Кардашьян пришла на заседание в платье-пиджаке модного дома John Galliano, очках Alaïa и туфлях Saint Laurent. На ней также было золотое ожерелье Samer Halimeh, которое состояло из 80 бриллиантов с 10-каратным бриллиантом грушевидной огранки весом 10 карат. Стоимость украшения с камнями весом 52 карата составляет 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей).

К тому же телезвезда надела браслет на щиколотку, кольцо и несколько бриллиантовых сережек, включая кафф Briony Raymond за 8100 долларов (650 тысяч рублей). При этом волосы инфлюэнсер собрала в гладкий хвост, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В ограблении Ким Кардашьян подозревают 12 человек, пять из которых на момент преступления были пенсионерами. Им предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Ожидается, что суд будет продолжаться с 28 апреля до 23 мая.