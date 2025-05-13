Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:37, 13 мая 2025Ценности

Ким Кардашьян пришла в суд по делу о хищении украшений в бриллиантах на миллион долларов

Кардашьян в бриллиантах на 1 млн долларов пришла в суд по делу о ее ограблении
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Aurelien Morissard / АР

Американская телезвезда Ким Кардашьян явилась в суд по делу о хищении ее драгоценностей в украшении на миллион долларов. Об этом сообщает Page Six.

В Париже начался суд по делу об ограблении знаменитости, которое произошло 3 октября 2016 года. Тогда предпринимательница лишилась кольца с бриллиантом и других драгоценностей на сумму около 10 миллионов евро. Обратно бизнесвумен получила только крест, который прохожий случайно нашел на тротуаре на следующее утро после ограбления.

Материалы по теме:
«Просто счастливый человек» Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
«Просто счастливый человек»Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
11 августа 2021
«Я хотела бы унять боль» Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Я хотела бы унять боль»Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
25 сентября 2021

Кардашьян пришла на заседание в платье-пиджаке модного дома John Galliano, очках Alaïa и туфлях Saint Laurent. На ней также было золотое ожерелье Samer Halimeh, которое состояло из 80 бриллиантов с 10-каратным бриллиантом грушевидной огранки весом 10 карат. Стоимость украшения с камнями весом 52 карата составляет 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей).

К тому же телезвезда надела браслет на щиколотку, кольцо и несколько бриллиантовых сережек, включая кафф Briony Raymond за 8100 долларов (650 тысяч рублей). При этом волосы инфлюэнсер собрала в гладкий хвост, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В ограблении Ким Кардашьян подозревают 12 человек, пять из которых на момент преступления были пенсионерами. Им предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Ожидается, что суд будет продолжаться с 28 апреля до 23 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше, команды "стоп" не было». Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?

    Трамп предостерег Европу

    Представитель Депардье отреагировал на приговор актеру

    Зеленский решил еще раз приехать в Ватикан

    Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт

    Трамп захотел «дать шанс» Сирии и снять с нее санкции

    Политолог объяснил выдвигаемые Зеленским условия для встречи с Путиным

    Ким Кардашьян пришла в суд по делу о хищении украшений в бриллиантах на миллион долларов

    Информацию о полете Зеленского в Турцию опровергли

    Мужчина остался с «отваливающейся» головой после укуса клеща

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости