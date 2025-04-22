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21:05, 22 апреля 2025Из жизни

Десять пенсионеров-похитителей драгоценностей Ким Кардашьян предстанут перед судом

Банда пенсионеров, ограбившая Ким Кардашьян в Париже, предстанет перед судом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

28 апреля перед парижским судом предстанут члены банды пенсионеров, ограбившей американскую телезвезду Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ограбление произошло 3 октября 2016 года. Около двух часов ночи пятеро вооруженных мужчин собрались у здания, где знаменитость снимала квартиру на время поездки в Париж. Некоторые из них пришли пешком, другие — приехали на велосипедах. Всем пятерым было за 60 лет.

Злоумышленники проникли в здание под видом сотрудников полиции и ворвались в квартиру. Ким Кардашьян была одна. Ее сестра Кортни, тоже приехавшая в Париж, еще не вернулась из ночного клуба. Телохранители ушли с ней, поэтому остановить похитителей было некому.

Пенсионеры связали Кардашьян и заклеили ей рот скотчем. Один из них наставил на нее пистолет и потребовал обручальное кольцо — подарок ее тогдашнего мужа, рэпера Канье Уэста. Незадолго до этого она опубликовала фотографию этого кольца в соцсети. Его украшал бриллиант весом почти 19 карат, стоящий миллионы долларов.

Я увидела, как он направил на меня пистолет, и подумала: «Ну вот и все». Думала, сейчас Кортни вернется, а я лежу в комнате мертвая. И у нее будет травма на всю жизнь, если она меня увидит…

Ким Кардашьян

Налет продолжался десять минут. Злоумышленники забрали кольцо и другие украшения, бросили связанную знаменитость в туалете и скрылись. Пропали драгоценности на сумму около 10 миллионов евро, и найти их не удалось до сих пор. Ким Кардашьян получила обратно лишь драгоценный крест с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро. Случайный прохожий нашел его на тротуаре на следующее утро после ограбления.

В участии и организации налета подозревают 12 человек. «Мы все были дедами», — признался один из них, 71-летний Юнис Аббас. В молодости он отсидел 20 лет за различные преступления, потом вышел из тюрьмы и десять лет жил честно. Когда знакомый предложил ему пойти на дело в последний раз, он едва сводил концы с концами. «Мне сказали, там жена какого-то рэпера, — рассказывал Аббас в одном из интервью. — Я не стал задавать вопросы».

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Помимо него, на скамье подсудимых окажутся еще девять человек, в том числе 68-летний Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар, которого считают главарем. Он не отрицает участия в налете, но уверяет, что организатором был кто-то другой. Одиннадцатого подозреваемого уже нет в живых, еще один, 80-летний Пьер Буинер, не сможет участвовать в судебном процессе из-за плохого здоровья. Его будут судить отдельно.

Подозреваемым предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Ожидается, что суд будет продолжаться с 28 апреля до 23 мая.

Ранее подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян признались, что переплавили и продали почти все украденные у нее драгоценности. Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар рассказал, что после они ездили в бельгийский город Антверпен, чтобы продать добычу на подпольном рынке драгоценностей.

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