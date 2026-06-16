Тревел-блогерша описала российский курорт фразой «ловлю себя на мысли, что это Франция»

Тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о любимых местах для гастрономического туризма в России. Рейтинг она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первое место в списке автора публикации занял винный курорт Абрау-Дюрсо. «Я каждый раз, когда туда приезжаю, ловлю себя на мысли, что это Франция. Или северная Италия. Вот честно — и визуально, и по настроению. Сидишь в кафе с видом на озеро, рядом виноградники, воздух такой — ну не верится, что ты в Краснодарском крае», — такими фразами описала это место россиянка.

Путешественница также включила в свой список ресторан «Марк и Лев» и загородный курорт Just Wood в Тульской области, «Лесной терем Асташово» в Костромской области, музей-завод «СырКультПросвет» в Угличе и село Вятское в Ярославской области.

«Для хорошего путешествия не нужно далеко ехать. Многие из этих мест я находила случайно, в разные годы, по разным поводам», — заключила Лисейкина.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для гастрономического туризма в стране. В список вошли Северный Кавказ, Дальний Восток, Калининградская область и Сибирь.