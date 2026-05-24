11:40, 24 мая 2026

Перечислены цели комбинированного ночного удара по Украине

Владимир Шарапов
Фото: Thomas Peter / Reuters

Стали известны предварительные цели комбинированного ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

По данным канала, среди целей оказались два склада в Киевской области и четыре завода в Киеве. Речь идет о заводах «Артем», «Аналитприбор», а также бывших заводах «Реле и автоматика» и «Радиальный». Кроме того, прилеты пришлись на промышленную зону Дарницкого района, район судоремонтного завода, бизнес-парк «Лагода», отделение Службы безопасности Украины в Подольском районе и город Белая Церковь. В последнем целью атаки мог стать аэродром.

Ранее стало известно, что для удара по Белоцерковскому району Киевской области могли применить ракету «Орешник».

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Жертвами атаки стали 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

