На Украине заявили о прилете «Орешника» в район под Киевом

10:18, 24 мая 2026

Игнат: Ракету «Орешник» применили для удара по Белоцерковскому району под Киевом
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракету «Орешник» якобы могли применить для удара по Белоцерковскому району Киевской области (Украина) в ночь на воскресенье, 24 мая. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат. Его слова передает издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

Других подробностей об этом ударе Игнат не привел. Официально российские власти о запуске «Орешника» не заявляли.

Ранее на Украине показали видео предполагаемого попадания ракеты «Орешник». На кадрах, которые распространили в местных пабликах, видна разделяющаяся на последнем этапе боеголовка.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Жертвами атаки стали 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

