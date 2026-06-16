Россиянам назвали места на природе с поджидающими их клещами

Мособлпожспас: Клещи поджидают жертву у обочин дорог

Клещи чаще всего поджидают свою жертву возле обочин дорог, они в состоянии почувствовать запах приближающегося человека или животного за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.

По словам собеседника агентства, у клещей отличное чутье, а на обочинах дорог их больше, чем в глубине леса, поскольку там больше потенциальных «мишеней». Кроме того, клещи любят хвойные леса, лесополосы вдоль автотрасс, луга, скверы, овраги, а также сырые затененные участки с густой растительностью возле рек, озер и прудов.

Клещи активнее перед дождем, когда пасмурно, а в солнечную погоду наибольший риск для человека и животного приходится на утро и вечер. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в характерной позе в ожидании случайных прохожих.

Россиянам посоветовали соблюдать меры безопасности на природе: надевать светлую одежду (на ней клеща легче заметить), ходить в лесу в высоких резиновых сапогах, заправив верхнюю часть одежды в штаны, а штаны — в сапоги. Голову лучше закрыть косынкой или кепкой, обязательно убрав под них волосы. Главное — перед прогулкой вещи следует обработать специальными защитными средствами.

Ранее доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин рассказал, как клещ нападает на жертву. Он забирается на кончик травы или невысокого кустарника и ждет, вытягивая передние лапки. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за шерсть либо одежду. Затем он начинает медленно ползти по телу в поисках места с наиболее тонкой кожей и близким расположением кровеносных сосудов, где и присасывается.