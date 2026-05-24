11:35, 24 мая 2026

Зеленский заявил об ударе «Орешником» по Украине

Зеленский: По городу Белая Церковь был произведен удар «Орешником»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фото: Efrem Lukatsky / AP

По городу Белая Церковь в Киевской области был произведен удар ракетой «Орешник». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал США, Европу и другие страны искать решения для завершения конфликта.

Украинский лидер также заявил, что Киев был основной мишенью ночного массированного удара по Украине. По его словам, во время атаки было использовано 90 ракет различного типа. Не всю баллистику удалось сбить.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике.

