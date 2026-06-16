Контролировать госрасходы болгарам поможет СИГМА

Искусственный интеллект поможет Болгарии контролировать расходы бюджета

Искусственный интеллект поможет Болгарии контролировать расходы бюджета. О том, что содействовать в этом вопросе будет Система интегрированного гражданского мониторинга и анализа (СИГМА), заявил глава правительства Румен Радев, которого цитирует ТАСС.

По словам политика, СИГМА, которая автоматически будет фиксировать нарушения в сфере госзаказа и расходования публичного ресурса, будет полезна не только для властей всех уровней, но и для всего болгарского общества, СМИ, контрольных органов.

Уточняется, что СИГМА позволит оценить показатели более чем 193 тысяч договоров общей стоимостью свыше 50 миллиардов евро, заключенных госорганами, начиная с 2020 года. Как ожидается, система будет выявлять завышенные цены и предупреждать о компаниях, которые чаще всего выигрывают конкурсные процедуры.

Радев выразил надежду, что нововведение поможет исключить негативные явления, связанные с тратами государства, и отметил, что теперь необходимые в этой связи «основы заложены».

Ранее в другой расположенной на юго-востоке Европы стране, Албании, впервые назначили ИИ-министра, поручив ему заниматься госзакупками. Правда, спустя несколько месяцев создателей антикоррупционного ИИ-чиновника отправили под домашний арест, обвинив в коррупции.