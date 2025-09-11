Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 11 сентября 2025Мир

ИИ стал министром в одной стране

Tema: Албания первой в мире назначила ИИ на должность министра
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Албания первой в мире назначила искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра. Об этом сообщает Gazeta Tema.

«Албания заявляет, что станет первой страной, назначившей нефизический искусственный интеллект министром в правительстве, поскольку премьер-министр Эди Рама объявил состав нового кабмина», — говорится в материале.

Как отмечает издание, ИИ по имени Diella будет заниматься государственными закупками. Специальное подразделение будет оказывать поддержку ИИ-министру и внедрять ИИ по всему правительству, чтобы тендеры были честными и понятными общественности.

При этом ИИ-модель работала виртуальным помощником правительственного портала e-Albania.

Ранее стало известно, что почти все популярные модели искусственного интеллекта предпочли переговорам эскалацию конфликта вплоть до ядерной войны. Исследователи заявили, что, вероятно, ИИ понимает концепцию эскалации, но не деэскалацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

    Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

    Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

    Венесуэла ввела в действие план активной обороны

    Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

    ИИ стал министром в одной стране

    В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

    Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

    Названа причина пробуждений в три часа ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости