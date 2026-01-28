Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 28 января 2026Мир

Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

NYT: Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vlasov Sulaj / AP

Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра (искусственный интеллект — "прим. Ленты.ру") Диэллы обвинили в коррупции. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Прокуратура Албании поместила под домашний арест директора Национального информационного агентства — правительственной организации, создавшей Диэллу, — и ее заместителя. Чиновников подозревают в связях с преступной организацией, манипулировавшей заявками на заключение госконтрактов.

Отмечается, что расследование проходит в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией, организованной албанскими властями в целях выполнения требований Европейского союза (ЕС) для вступления в блок.

Ранее Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ на должность государственного министра. Диэлла занимается государственными закупками, а спецподразделение оказывает поддержку ИИ-министру и внедряет ИИ по всему правительству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Стало известно о военных планах США на Ближнем Востоке

    Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

    Россиянин описал страну Африки фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе»

    В России предложили смягчить лимит количества карт на одного человека

    Переехавшая в США российская блогерша матом высказалась о ценах на продукты

    Мастер депиляции раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok