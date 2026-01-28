Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра (искусственный интеллект — "прим. Ленты.ру") Диэллы обвинили в коррупции. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Прокуратура Албании поместила под домашний арест директора Национального информационного агентства — правительственной организации, создавшей Диэллу, — и ее заместителя. Чиновников подозревают в связях с преступной организацией, манипулировавшей заявками на заключение госконтрактов.
Отмечается, что расследование проходит в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией, организованной албанскими властями в целях выполнения требований Европейского союза (ЕС) для вступления в блок.
Ранее Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ на должность государственного министра. Диэлла занимается государственными закупками, а спецподразделение оказывает поддержку ИИ-министру и внедряет ИИ по всему правительству.