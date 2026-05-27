13:46, 27 мая 2026

Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию


Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Во Владимирской области осудят молодого человека за производство наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он обвиняется по статьям 228 и 228.3 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств и прекурсоров в крупном размере»).

По данным следствия, в августе 2024 года 17-летний житель Москвы договорился с другом начать изготавливать наркотическое вещество. Для конспирации они решили делать это в машине за пределами столицы. С этой целью по поддельному паспорту они арендовали дом в деревне Елькино, приобрели оборудование и сломанный автомобиль «Газель», который привезли на эвакуаторе. Затем через интернет приобрели прекурсоры и другие химические вещества для производства.

В кузове машины начали изготовление, после получения вещества из-за резкого запаха решили временно оставить в автомобиле. В сентябре 2024 года они перевезли машину к другому арендованному дому, а затем в лесной массив рядом с СНТ.

В январе 2025 года сотрудники полиции осмотрели транспортное средство и обнаружили восемь граммов наркотика, а также более 60 граммов прекурсора, которые были изъяты вместе с машиной.

Молодой человек признался в содеянном. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении второго соучастника, который заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков.

