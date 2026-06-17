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02:01, 17 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»

СК Белоруссии установил личности более 40 погибших на Украине членов «Полка Калиновского»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, которые воевали за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире ОНТ.

Отмечается, что они участвовали в боевых действиях в составе «Полка имени Кастуся Калиновского» (признан в России и Белоруссии террористической организацией)

«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — сообщил он. Хачатарян уточнил, что три боевика захоронены в Белоруссии.

Ранее Минский городской суд заочно приговорил руководителей и участников «Полка имени Кастуся Калиновского» к лишению свободы .

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