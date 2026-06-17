В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, которые воевали за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире ОНТ.
Отмечается, что они участвовали в боевых действиях в составе «Полка имени Кастуся Калиновского» (признан в России и Белоруссии террористической организацией)
«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — сообщил он. Хачатарян уточнил, что три боевика захоронены в Белоруссии.
Ранее Минский городской суд заочно приговорил руководителей и участников «Полка имени Кастуся Калиновского» к лишению свободы .