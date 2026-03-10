Реклама

13:39, 10 марта 2026Бывший СССР

Воюющим в ВСУ белорусам вынесли приговор

В Белоруссии суд приговорил к лишению свободы участников полка Калиновского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минский городской суд заочно приговорил к лишению свободы руководителей и участников полка имени Кастуся Калиновского, воюющих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Белоруссии.

Бывшие командир полка Денис Прохров и заместитель командира Вадим Кабанчук были приговорены к 25 годам заключения, бывший и.о. командира полка Павел Шурмей — к 20 годам, а инструктора Алексея Назарова и бойца Алексея Ковальчука — к 12 годам лишения свободы.

Кроме того, всем обвиняемым был назначен штраф в размере от 22,5 до 90 тысяч белорусских рублей (от 611 тысяч до 2,4 миллиона российских рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

