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02:31, 17 июня 2026Мир

Политолог рассказал о планах Зеленского мобилизовать украинцев против Польши

Политолог Веломски: Зеленский планирует мобилизовать украинцев против Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский планирует получить выгоду от деградации отношений с Варшавой, чтобы использовать это как повод для мобилизации украинского общества вокруг своей фигуры против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в соцсети X.

По словам политолога, «Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден».

«Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев», — указал он.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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