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01:33, 17 июня 2026Мир

Елисейский дворец опубликовал видео с саммита G7 под российскую песню

Елисейский дворец опубликовал видео с саммита G7 под российскую песню
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Елисейский дворец в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал видеозапись с саммита «Большой семерки» (G7), на которой президент Франции Эммануэль Макрон здоровается с лидерами других стран «семерки». Это сопровождается российской песней «Капибара».

Видеозапись состоит из нарезки — под бит песни сменяются кадры, как Макрон жмет руки другим лидерам. Неизвестно, почему был выбран именно этот трек, однако комментаторы такой выбор одобрили и призвали повысить зарплату ответственному за выбор музыки.

Это уже не первый раз, когда песня «Капибара» встречается в соцсетях французского правительства. В 2025 году похожая нарезка появилась в TikTok-аккаунте Макрона. Кадры тогда были также сделаны на саммите G7.

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