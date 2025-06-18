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11:39, 18 июня 2025Интернет и СМИ

В соцсетях Макрона появилось странное видео с песней на русском языке

Президент Франции Макрон опубликовал в TikTok ролик с песней на русском языке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @emmanuelmacron

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал странное видео с саммита «Большой семерки» (G7) под популярную в социальных сетях песню на русском языке «Капибара» композитора Алексея Плужникова. Ролик он выложил в TikTok.

На видео мировые лидеры проходят друг за другом мимо камеры, в этот момент играет композиция Плужникова. На кадрах можно заметить самого Макрона, а также президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политических деятелей.

«Семейная фотография», — подписал публикацию Макрон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саммит «Большой семерки» позорищем. По ее мнению, G7 не способна справиться с такими вызовами, как мировые экономические и экологические кризисы.

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