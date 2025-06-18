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09:18, 18 июня 2025Мир

В МИД России назвали саммит G7 позорищем

Захарова: Саммит G7 стал позорищем из-за ненужности формата
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Саммит «Большой семерки» (G7) стал «позорищем» из-за ненужности его формата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это позорище.… Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД, G7 не способна справиться с такими вызовами, как мировые экономические и экологические кризисы.

Ранее стало известно, что странам «Большой семерки» не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике, в связи с чем объединение не опубликовало совместное заявление по Украине по итогам саммита в Канаде.

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