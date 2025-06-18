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08:22, 18 июня 2025Мир

«Большой семерке» не удалось склонить Трампа к антироссийской риторике

Politico: Странам G7 не удалось склонить Трампа к антироссийской риторике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Странам «Большой семерки» (G7) не удалось склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской риторике, в связи с чем объединение не опубликовало совместное заявление по Украине по итогам саммита в Канаде. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Учитывая уникальное положение США как страны, непосредственно занимающейся посредничеством в установлении мира, было ясно, что было бы невозможно найти подробные формулировки, с которыми все партнеры по G7 могли бы согласиться в этом контексте», — заявил неназванный канадский чиновник.

В публикации подчеркивается, что делегации стран объединения надеялись, что на саммите удастся найти формулировку по украинскому конфликту, которая бы устроила Трампа. По словам канадского чиновника, со временем стало ясно, что американский лидер «не согласится на жесткие высказывания в адрес России».

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отметила, что несостоявшаяся встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде стала ударом для Киева.

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