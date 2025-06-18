В Германии заявили об ударе США по Украине из-за Трампа

BZ: Сорванная встреча Трампа и Зеленского на G7 стала ударом для Украины

Несостоявшаяся встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде стала ударом для Киева. Об это написала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — указано в статье.

Как подчеркивается, преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон — это «горькое послание» Украине. И это значит, что конфликт отодвигается для США на второй план.

Накануне стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки». До этого украинский лидер заявил, что собирается обсудить с Трампом в ходе личной встречи пакет оборонной помощи для Украины. Он отметил, что Киев готов купить у Вашингтона оружие.

По заверениям Белого дома, американский президент вернется в резиденцию раньше запланированного срока. При этом его отъезд из Канады не связан с ситуацией на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».