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Из жизни
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02:00, 17 июня 2026Из жизни

Замужняя судья попала под следствие за шумный секс с женатым полицейским в своем кабинете

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: U.S. Senate / Handout / Reuters

Федеральный судья из американского штата Джорджия попала под следствие за шумный секс в своем кабинете с высокопоставленным сотрудником полиции. Об этом пишет New York Post.

Элеонора Росс оказалась под угрозой отставки после того, как подчиненные пожаловались на нее властям. На увольнении судьи настаивают, в частности, члены Палаты представителей США от Джорджии. Изначально на Росс пожаловались из-за оскорблений подчиненных. В ходе следствия выяснилось, что замужняя чиновница с октября 2023 по октябрь 2025 года состояла в романтических отношениях с заместителем начальника полиции Атланты Келли Коллиером, который также был женат.

Утверждается, что они занимались сексом в кабинете Росс, причем это слышали как минимум три ее помощника. Женщину также обвиняют в обмане властей, так как она отрицала отношения с Коллиером и говорила, что удивлена и смущена обвинениями. Росс созналась только после того, как специальный комитет собрал необходимые доказательства в октябре 2025 года. В июне женщина принесла извинения одной из бывших помощниц за оскорбительное и непрофессиональное поведение.

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В данный момент вопрос об отставке судьи рассматривает Палата представителей. Окончательное решение по делу должны будут принять конгрессмены. Росс служит судьей в Джорджии с 2014 года. Она была выдвинута на этот пост бывшим президентом США Бараком Обамой.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 22-летнего полицейского уволили после того, как застали за сексом во время дежурства. Мужчина с любовницей попали на запись камеры наружного наблюдения.

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