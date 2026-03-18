Сотрудника полиции застали за сексом на газоне у патрульной машины

В Аргентние 22-летнего полицейского уволили после того, как застали за сексом во время дежурства. Об этом сообщает издание Need To Know.

Инцидент произошел в субботу, 7 марта. Сотрудник полиции находился на смене и договорился о встрече с женщиной неподалеку от гольф-клуба. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он примерно десять минут занимался сексом на газоне рядом с припаркованной патрульной машиной.

Запись попала в сеть и стала вирусной. Управление внутренних дел начало проверку, по итогам которой офицера уволили.

«Машины оснащены устройством, которое подает сигнал при остановке дольше получаса, — рассказал представитель полиции. — Поэтому тревога не сработала. Мы узнали о случившемся только когда запись разошлась по сети».

