Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

Британца и 61-летнюю женщину арестовали в Таиланде за прилюдный секс на пляже

Отдыхающие в Таиланде туристы обратились в полицию из-за прилюдного полового акта между мужчиной и женщиной. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 23 января в Паттайе напротив полицейского участка. 34-летний британец и 61-летняя женщина из Бангкока занялись сексом на пляже на глазах у путешественников. Пару сняли на видео, которое предоставили полицейским. Правонарушителей арестовали на месте.

В участке выяснилось, что женщина оказывала интимные услуги иностранцу. Житель Великобритании не имел при себе документов и признался в содеянном только после просмотра видеоролика. Обоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Расследование продолжается.

