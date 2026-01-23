Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:43, 23 января 2026Путешествия

Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

Британца и 61-летнюю женщину арестовали в Таиланде за прилюдный секс на пляже
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие в Таиланде туристы обратились в полицию из-за прилюдного полового акта между мужчиной и женщиной. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 23 января в Паттайе напротив полицейского участка. 34-летний британец и 61-летняя женщина из Бангкока занялись сексом на пляже на глазах у путешественников. Пару сняли на видео, которое предоставили полицейским. Правонарушителей арестовали на месте.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

В участке выяснилось, что женщина оказывала интимные услуги иностранцу. Житель Великобритании не имел при себе документов и признался в содеянном только после просмотра видеоролика. Обоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Расследование продолжается.

Ранее в Таиланде норвежский турист обнажил гениталии у всех на виду. Злоумышленник искупался в море, а потом голышом направился к сидящим на песке людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Названа новая проблема для торговли российской нефтью

    Найдена свидетельница пропажи российского подростка

    Россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти 3 миллиона рублей

    Военный эксперт высказался о продвижении российских войск в приграничье

    Маск запустит продажи роботов Tesla

    Названа причина роста цен на новые машины

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о депрессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok