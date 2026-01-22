Турист обнажил гениталии на глазах у людей в Таиланде и нарвался на выговор

Отдыхавший в Таиланде турист нарвался на выговор полицейских за купание голышом у всех на виду. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

Инцидент произошел утром 22 января на пляже в Паттайе. Норвежский путешественник обнажил гениталии на глазах у людей и пошел плавать. По словам одного из очевидцев, выйдя из воды, мужчина направился к отдыхающим, сидевшим на песке, — это вызвало беспокойство. Местные жители обратились в полицию. «Такое поведение неуместно, особенно учитывая, что большинство туристов в этом районе — женщины», — сообщил свидетель событий.

Прибывшие на побережье сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в одежде. Выяснилось, что приезжий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и оделся сразу после купания, однако затем снова зашел в море. От офицеров он получил предупреждение о необходимости соблюдения правил приличия.

