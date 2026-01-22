Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 22 января 2026Путешествия

Турист обнажил гениталии на глазах у людей в Таиланде и нарвался на выговор

Норвежский турист получил выговор от полиции Таиланда за купание голышом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Отдыхавший в Таиланде турист нарвался на выговор полицейских за купание голышом у всех на виду. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

Инцидент произошел утром 22 января на пляже в Паттайе. Норвежский путешественник обнажил гениталии на глазах у людей и пошел плавать. По словам одного из очевидцев, выйдя из воды, мужчина направился к отдыхающим, сидевшим на песке, — это вызвало беспокойство. Местные жители обратились в полицию. «Такое поведение неуместно, особенно учитывая, что большинство туристов в этом районе — женщины», — сообщил свидетель событий.

Прибывшие на побережье сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в одежде. Выяснилось, что приезжий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и оделся сразу после купания, однако затем снова зашел в море. От офицеров он получил предупреждение о необходимости соблюдения правил приличия.

Ранее немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки. Когда турист пришел в салон снова, чтобы извиниться, его задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о чистке в рядах Госпогранслужбы

    Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

    В МОК ответили на вопрос о возможности общения российских спортсменов на ОИ с журналистами

    Психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok