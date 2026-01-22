Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:18, 22 января 2026Путешествия

Немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки

Немецкого туриста арестовали в Таиланде за кражу денег и тапочек из спа-салона
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Гражданина Германии арестовали за кражу денег и тапочек из спа-салона тайского курорта Пхукет. Об этом пишет местное издание The Bangkok Post.

Уточняется, что 25-летнего немецкого туриста задержали вечером в среду, 21 января. Он пришел в салон, чтобы вернуть украденные оттуда две тысячи батов (около пяти тысяч рублей) и две пары шлепанцев и извиниться, но сотрудники не оценили его поступок и вызвали полицию.

Персонал рассказал правоохранителям, что немец украл деньги из кассы, пока рядом с ней никого не было. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. При стражах правопорядка молодой человек расплакался и признался, что они с друзьями совершили преступление «из дерзости».

Ранее в этой же стране Азии семейная пара иранцев украла у туриста из Индии 1,6 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей). Они убедили мужчину показать им пачку купюр, а затем скрылись с деньгами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

    Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok