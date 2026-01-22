Немец украл из спа-салона в Таиланде пять тысяч рублей и тапочки

Гражданина Германии арестовали за кражу денег и тапочек из спа-салона тайского курорта Пхукет. Об этом пишет местное издание The Bangkok Post.

Уточняется, что 25-летнего немецкого туриста задержали вечером в среду, 21 января. Он пришел в салон, чтобы вернуть украденные оттуда две тысячи батов (около пяти тысяч рублей) и две пары шлепанцев и извиниться, но сотрудники не оценили его поступок и вызвали полицию.

Персонал рассказал правоохранителям, что немец украл деньги из кассы, пока рядом с ней никого не было. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. При стражах правопорядка молодой человек расплакался и признался, что они с друзьями совершили преступление «из дерзости».

Ранее в этой же стране Азии семейная пара иранцев украла у туриста из Индии 1,6 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей). Они убедили мужчину показать им пачку купюр, а затем скрылись с деньгами.