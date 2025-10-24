Путешествия
16:07, 24 октября 2025Путешествия

Турист показал семейной паре в Таиланде пачку долларов и сразу же лишился сбережений

Семейная пара иранцев украла у туриста из Индии 1,6 тысячи долларов в Бангкоке
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Семейная пара иранцев украла у туриста из Индии 1,6 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей) в торговом центре Таиланда. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 23 октября в районе Бангкока Пратунам. 41-летний Мостафа и его 36-летняя супруга Марзие подошли к 46-летнему индийцу, завязали разговор и попросили показать им доллары США. Турист согласился и дал собеседникам пачку из 16 купюр, после чего сразу же лишился своих сбережений.

Иранцы обратились в бегство, а индиец погнался за ними, требуя вернуть украденное. Затем потерпевший вызвал охрану, которая впоследствии связалась с полицией.

Злоумышленников задержали, на допросе они отрицали свою вину. Несмотря на это стражи правопорядка предъявили им обвинения в краже. Такое нарушение карается в Таиланде тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом до 100 тысяч батов (около 248 тысяч рублей). Кроме того, иностранных граждан ждет депортация из азиатской страны.

Ранее россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра на сумму семь тысяч рублей. Турист объяснил свой поступок желанием попробовать деликатесы, которых нет у него на родине.

