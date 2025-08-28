Путешествия
20:02, 28 августа 2025Путешествия

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра на 7 тысяч рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыра на семь тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

59-летний житель Владивостока Константин приехал в страну на отдых с 30-летней женой. В один из дней мужчина делал покупки в супермаркете и заплатил почти за все продукты, кроме сыра, который стоил 2834 бат (примерно 7 тысяч рублей). Его он засунул в карманы.

Уточняется, что путешественник пытался украсть упаковки голландского сыра и пармезана, 200 граммов сыра «Конте фасованный», 180 граммов ломтиков «Эмменталя», а также сыры «Кана Патано» и «Канетти Грано».

Нарушитель был пойман и вскоре отправлен под суд. Ему выписали штраф в размере 10 тысяч бат (почти 25 тысяч рублей), отправили в депортационную тюрьму и запретили въезд в страну на 99 лет. Турист объяснил свое поведение желанием попробовать деликатесы, которых нет в России.

В Таиланде туристы из России попробовали ягоды с одного дерева. Теперь им грозит штраф до 16 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, так как в Таиланде запрещено срывать плоды с деревьев.

