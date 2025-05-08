Российские туристы отравились дикой хурмой в Таиланде и теперь им грозит штраф

Mash: Семь туристов из РФ отравились дикой хурмой в Таиланде, им грозит штраф

В Таиланде семь туристов из России гуляли в природном парке в Сураттхани, где обнаружили дерево с хурмой. Они решили съесть плоды, и вскоре почувствовали первые симптомы отравления. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

«Двое туристов уехали лечиться домой, остальных развезли в два госпиталя. Троим промыли желудки, еще двое находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. Уточняется, что они съели фрукт Phol Sam Klur, который является дикорастущим «родственником» хурмы. Его опасно есть сырым, так как он выделяет токсины.

Теперь туристы также могут получить и штраф до 16 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до трех лет, так как в Таиланде запрещено срывать плоды с деревьев, даже если они находятся в общественных местах — согласно местным законам, у каждого из них есть хозяин, и подобные действия расцениваются как кража.

Ранее российская блогерша назвала три способа не отравиться во время отпуска в Таиланде.