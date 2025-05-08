Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:48, 7 мая 2025Путешествия

Российские туристы отравились дикой хурмой в Таиланде и теперь им грозит штраф

Mash: Семь туристов из РФ отравились дикой хурмой в Таиланде, им грозит штраф
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Таиланде семь туристов из России гуляли в природном парке в Сураттхани, где обнаружили дерево с хурмой. Они решили съесть плоды, и вскоре почувствовали первые симптомы отравления. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

«Двое туристов уехали лечиться домой, остальных развезли в два госпиталя. Троим промыли желудки, еще двое находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. Уточняется, что они съели фрукт Phol Sam Klur, который является дикорастущим «родственником» хурмы. Его опасно есть сырым, так как он выделяет токсины.

Теперь туристы также могут получить и штраф до 16 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до трех лет, так как в Таиланде запрещено срывать плоды с деревьев, даже если они находятся в общественных местах — согласно местным законам, у каждого из них есть хозяин, и подобные действия расцениваются как кража.

Ранее российская блогерша назвала три способа не отравиться во время отпуска в Таиланде.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО вступило в силу

    В России начались длинные майские праздники

    Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес

    Силы ПВО сбили в Вологодской области украинский беспилотник

    Названы особенности «малой крылатой ракеты» США

    Мерц рассказал о гарантии безопасности Украине

    В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

    Adidas и Mercedes-Benz признали ответственность за укрепление власти нацистов

    Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

    Трампа уличили в зависти к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости