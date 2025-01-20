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20:03, 20 января 2025Путешествия

Российская блогерша назвала три способа не отравиться во время отпуска в Таиланде

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская блогерша назвала подписчикам три способа не отравиться во время отпуска в Таиланде. Об этом она рассказала в видео на странице @n_fitness30 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь она рекомендовала не пить воду из стеклянных бутылок в отелях, даже в пятизвездочных. Девушка предупредила, что они бывают многоразовыми. «И как их моют, какую сюда наливают воду — никто не знает», — рассказала россиянка. Именно поэтому она рекомендовала покупать воду в супермаркетах.

Также блогерша отметила, что нельзя есть в уличных лавках, которые стоят на солнце. Кроме того, по ее словам, стоит избегать льда в напитках, поскольку это замороженная непитьевая вода, которую грузят в машины без соблюдения санитарных норм.

Ранее отдыхавшие в Турции туристы массового отравились поддельным алкоголем, многие из них не выжили. Уточнялось, что в Стамбуле 38 человек получили отравление, из них 26 — иностранные граждане.

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