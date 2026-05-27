Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

Боец чеченского спецназа «Ахмат» Максимус сломала позвоночник в ДТП

Боец чеченского спецназа «Ахмат», бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Максимус сломала позвоночник в ДТП. Об этом стало известно РИА Новости.

Она попала в аварию во время служебной поездки в прифронтовой зоне. Максимус пояснила, что в ее автомобиль врезался водитель «Нивы», который устроил погоню с ДПС.

С Максимус в автомобиле находился сослуживец, который также получил тяжелые травмы и проходит лечение. Военнослужащая поблагодарила сотрудников ДПС и врачей, которые оперативно прибыли на место происшествия и профессионально оказали первую помощь.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае участник специальной военной операции (СВО) попал под поезд, спасти его не удалось.

Ранее еще один военный попал в ДТП по пути на передовую. Он отправился на фронт на автомобиле на летней резине. По пути на передовую водитель выехал в кювет, пытаясь избежать столкновения при обгоне, и застрял в снегу.