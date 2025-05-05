Приехавший в отпуск участник СВО попал под поезд и не выжил

В Забайкалье участник СВО попал под поезд, спасти его не удалось

В Забайкальском крае мужчина попал в ДТП. Об этом сообщает сетевое издание «Чита.ру».

ЧП произошло в Краснокаменском округе. Управляя мотоциклом, россиянин врезался в поезд. По информации Telegram-канала «Инцидент Краснокаменск», он приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Спасти военнослужащего не удалось.

Ранее еще один боец СВО попал в ДТП по пути на передовую. Он отправился на фронт на автомобиле на летней резине. По пути на передовую водитель выехал в кювет, пытаясь избежать столкновения при обгоне, и застрял в снегу.