Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 5 мая 2025Россия

Приехавший в отпуск участник СВО попал под поезд и не выжил

В Забайкалье участник СВО попал под поезд, спасти его не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Забайкальском крае мужчина попал в ДТП. Об этом сообщает сетевое издание «Чита.ру».

ЧП произошло в Краснокаменском округе. Управляя мотоциклом, россиянин врезался в поезд. По информации Telegram-канала «Инцидент Краснокаменск», он приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Спасти военнослужащего не удалось.

Ранее еще один боец СВО попал в ДТП по пути на передовую. Он отправился на фронт на автомобиле на летней резине. По пути на передовую водитель выехал в кювет, пытаясь избежать столкновения при обгоне, и застрял в снегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

    Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

    Дептранс сообщил о перекрытиях на дороге после взрыва газа в Москве

    Медведев вернул себе статус первой ракетки России

    Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

    Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

    Москвичей предупредили о заморозках и снеге

    Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

    В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

    Участник СВО сделал обзор на свою ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости