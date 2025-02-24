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09:45, 24 февраля 2025Россия

Российский участник СВО попал в ДТП на новом автомобиле по пути на передовую

Участник СВО поехал на фронт из Самарской области на летней резине и попал в ДТП
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине поехал на фронт из Самарской области и попал в ДТП. Об этом пишет ИА РС (РегионСамара).

Как пишет издание, россиянин сел за руль «Нивы» на летней резине. По пути на передовую водитель выехал в кювет, пытаясь избежать столкновения при обгоне, и застрял в снегу.

Выбраться из снежного плена ему помогли другие автомобилисты. По словам участника СВО, автомобиль новый, он купил его во время отпуска.

Ранее житель Волгоградской области вернулся с СВО по ранению и попал в ДТП, спасти его не удалось. Машина, на которой он попал в аварию, была приобретена за несколько месяцев до этого.

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