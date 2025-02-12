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17:06, 12 февраля 2025Россия

Вернувшийся с СВО после ранения россиянин попал в смертельное ДТП

V1.ru: Вернувшийся с СВО Чеметев попал в смертельное ДТП у поселка Степной
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Волгоградской области Иван Чеметев, вернувшийся после ранения ноги со специальной военной операции (СВО), попал в смертельное ДТП у поселка Степной. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным издания, 31-летний россиянин на Lada Priora столкнулся с грузовым автомобилем. От удара машину экс-военного вынесло в кювет. Прибывшие медики не смогли спасти Чеметева.

Знакомые рассказали, что житель Волгоградской области отправился добровольцем на фронт. Машина, на которой он попал в аварию, была приобретена в ноябре 2024 года.

У Чеметева остались беременная жена и двое сыновей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге боец СВО обвинил сожительницу в краже 5 миллионов рублей продаже авто во время его службы. Когда они расстались, девушка потратила все деньги военнослужащего, а также продала его машину сестре.

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