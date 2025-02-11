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10:12, 11 февраля 2025Россия

Боец СВО обвинил россиянку в краже «фронтовых выплат» и продаже авто во время его службы

В Санкт-Петербурге боец СВО обвинил сожительницу в краже 5 миллионов рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге боец специальной военной операции (СВО) на Украине обвинил сожительницу в краже нескольких миллионов рублей во время его службы на передовой. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, в зоне СВО мужчина находился с ноября 2024-го по февраль 2025 года. В это время россиянка якобы присвоила себе «фронтовые выплаты» военнослужащего и продала его автомобиль.

Выяснилось, что за полгода до отъезда на СВО молодые люди вступили в отношения, а затем начали жить вместе. Когда россиянин принял решение уйти на фронт, он оставил девушке полмиллиона рублей и банковскую карту с условием, что поступающие на счет деньги останутся пока у нее, а затем они вместе их потратят. Помимо денег, участник СВО оставил девушке иномарку за 4,2 миллиона рублей, которую он также подписал на нее.

Пара рассталась, и девушка потратила все деньги военнослужащего, а также продала машину сестре, уточняет издание. Общий материальный ущерб оценили почти в пять миллионов рублей.

Ранее в Воронежской области участник СВО обвинил жену в растрате более 12 миллионов рублей. Об оформленных на него 17 кредитах он узнал по возвращении с фронта.

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