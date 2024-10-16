Российский военный узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО

В Воронежской области участник СВО обвинил жену в растрате более 12 млн рублей

Участник специальной военной операции (СВО) из Воронежской области обвинил жену в растрате более чем 12 миллионов рублей, о которой он узнал по возвращении из зоны боевых действий. Об этом пишет «Мое! Online».

Россиянин рассказал, что пока он был на фронте, его жена потратила заработанные им 8,5 миллиона рублей, а также оформила на него 17 кредитов на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

Как пишет издание, мужчину мобилизовали через год после свадьбы, телефон и возможность доступа к онлайн-банку, куда зачислялась зарплата военнослужащего, остались у его супруги.

Со слов участника СВО, во время первого и второго отпусков он не смог проверить свой банковский счет, так как жена сказала, что его телефон якобы сломан, а денег на ремонт нет. Приехав в третий раз, он взял паспорт и направился в ближайшее отделение банка, чтобы восстановить доступ к карте, там выяснилась вся правда — на него оформлены кредиты, а деньги с его счетов перечислялись на банковскую карту жены.

Боец сообщил о произошедшем в полицию, а также подал заявление о разводе. «Жену, почти уже бывшую, я никогда не прощу. Теперь я хочу добиться только одного — чтобы 3,7 миллиона долга, которые взяли на мое имя, они переписали на себя», — заявил военный.

При этом его жена заявила, что тратила крупные суммы денег на то, чтобы собрать мужа на фронт и что-то докупить для его нужд. Взятие кредитов она стала отрицать, а также обвинила мужа в измене.

Ранее сообщалось, что жена участника СВО из Московской области втайне оформила на него восемь кредитов. Военный узнал о тратах, когда вышел из комы.