Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 16 октября 2024Россия

Российский военный узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО

В Воронежской области участник СВО обвинил жену в растрате более 12 млн рублей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Воронежской области обвинил жену в растрате более чем 12 миллионов рублей, о которой он узнал по возвращении из зоны боевых действий. Об этом пишет «Мое! Online».

Россиянин рассказал, что пока он был на фронте, его жена потратила заработанные им 8,5 миллиона рублей, а также оформила на него 17 кредитов на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

Как пишет издание, мужчину мобилизовали через год после свадьбы, телефон и возможность доступа к онлайн-банку, куда зачислялась зарплата военнослужащего, остались у его супруги.

Со слов участника СВО, во время первого и второго отпусков он не смог проверить свой банковский счет, так как жена сказала, что его телефон якобы сломан, а денег на ремонт нет. Приехав в третий раз, он взял паспорт и направился в ближайшее отделение банка, чтобы восстановить доступ к карте, там выяснилась вся правда — на него оформлены кредиты, а деньги с его счетов перечислялись на банковскую карту жены.

Боец сообщил о произошедшем в полицию, а также подал заявление о разводе. «Жену, почти уже бывшую, я никогда не прощу. Теперь я хочу добиться только одного — чтобы 3,7 миллиона долга, которые взяли на мое имя, они переписали на себя», — заявил военный.

При этом его жена заявила, что тратила крупные суммы денег на то, чтобы собрать мужа на фронт и что-то докупить для его нужд. Взятие кредитов она стала отрицать, а также обвинила мужа в измене.

Ранее сообщалось, что жена участника СВО из Московской области втайне оформила на него восемь кредитов. Военный узнал о тратах, когда вышел из комы.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

      Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Украинский офицер передал России данные для удара по командному пункту ВСУ

      В Индии запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов

      Российский военный узнал об оформленных на него 17 кредитах по возвращении из зоны СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше