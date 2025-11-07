Интернет и СМИ
Врачи призвали россиян не терпеть боль

Врач Трофимова заявила, что боль приводит к повышению артериального давления
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dragen Zigic / Freepik

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова предупредили об опасности людей, которые привыкли терпеть боль. О том, чем может обернуться отказ от приема обезболивающих, специалисты рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Боль — это в первую очередь мощный стресс. В ответ организм вырабатывает гормоны стресса: адреналин и кортизол. Они заставляют сердце биться чаще, сужают сосуды, что приводит к повышению артериального давления и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — заявила Трофимова. По ее словам, у людей с проблемами с сердцем боль может привести к гипертоническому кризу.

Агапкин добавил, что длительные боли приводят к истощению нервной системы. В результате она становится сверхчувствительной и начинает реагировать даже на легкие стимулы, которые раньше не вызывали неприятных ощущений. «Терпеть боль — это не проявление силы, а огромная ошибка, за которую приходится платить», — подчеркнула Трофимова. Она призвала россиян не терпеть боль и принимать обезболивающие, например, парацетамол.

Ранее Агапкин и Трофимова в программе «О самом главном» назвали средство, которое помогает устранить «запах старости». В частности, они посоветовали пожилым людям употреблять фундук, грибы и бананы.

