Врачи призвали россиян не терпеть боль

Врач Трофимова заявила, что боль приводит к повышению артериального давления

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова предупредили об опасности людей, которые привыкли терпеть боль. О том, чем может обернуться отказ от приема обезболивающих, специалисты рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Боль — это в первую очередь мощный стресс. В ответ организм вырабатывает гормоны стресса: адреналин и кортизол. Они заставляют сердце биться чаще, сужают сосуды, что приводит к повышению артериального давления и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — заявила Трофимова. По ее словам, у людей с проблемами с сердцем боль может привести к гипертоническому кризу.

Агапкин добавил, что длительные боли приводят к истощению нервной системы. В результате она становится сверхчувствительной и начинает реагировать даже на легкие стимулы, которые раньше не вызывали неприятных ощущений. «Терпеть боль — это не проявление силы, а огромная ошибка, за которую приходится платить», — подчеркнула Трофимова. Она призвала россиян не терпеть боль и принимать обезболивающие, например, парацетамол.

